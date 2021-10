Çinko açısından en zengin besinlerin başında kırmızı et geliyor. 100 gramlık bir porsiyon kıyma, günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 44'üne eşdeğer. Üstelik aynı oranda et 20 gram protein, 10 gram yağ, demir, B vitaminleri ve kreatin gibi diğer birçok önemli besin maddesi içerir. Bununla birlikte çok fazla kırmızı et tüketimi kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri için risk oluşturduğundan meyve, sebze ve lif açısından zengin bir diyetin parçası olarak işlenmemiş kırmızı et tüketmenizi tavsiye ederim.