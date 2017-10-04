Cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalandı

04.10.2017 13:29:28

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Malatya'da 69 gün önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayının zanlısı, jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.Malatya'da 26 Temmuz 2017 günü askeri bir kurumun yemek ihalesine katılmak için hazırlık yapan firmaya yapılan silahlı baskında Mehmet Yiğit öldürülmüş, Mustafa Y. ile Hakan S. ise ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye almıştı. Zanlının tespit edilmesinin ardından Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı cinayet büro ekipleri, zanlı Sayit N.'nin Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Zanlı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanırken üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan Sayit N. Jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.