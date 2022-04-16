Çin'in Guangzhou kentinde Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü
15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.