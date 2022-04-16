Çin'in Guangzhou kentinde Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.