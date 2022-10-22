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Çin’in eski lideri kongreden zorla çıkarıldı

Çin’in eski lideri Hu Jintao, Çin Komünist Parti Kongresi’nin kapanış töreninden zorla çıkarıldı.

2022-10-22 20:39:05

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in yanında oturan 79 yaşındaki Hu'yu yetkililerin salondan çekerek çıkarmak zorunda kaldığı görüldü.

Hu'nun giderken Şi'nin omzuna dokunduğu, gitmemesi için harekete geçmesini beklediği görüldü.

Ancak Şi'nin bu yönde bir adım atmadığı gözlendi. Hu'nun neden salondan çıkarıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Hu, 2003 ve 2013 yılları arasında ülkeyi yönetmişti.

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BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, olayı, “Komünist Partisi'ne yöneltilen çok soru var ancak yanıt yok” diyerek açıklıyor.

McDonell'a göre bu olayın arkasında ya Çin'deki güç savaşlarının kameraya yansıması ya da Hu'nun ciddi sağlık problemleri var.

Şİ'NİN NOTLARI

Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde Hu'nun salondan çıkarıldığı sırada Şi'nin yanındaki partinin kıdemli yöneticileri Li Zhanshu ve Wang Huning'in endişeli olduğu görülüyor.

Hatta bir noktada Li'nin yardım etmek için yeltendiği anck Wang'ın onu durdurduğu fark ediliyor.

Hu'nun ayakta olduğu sırada yanlışlıkla Şi'nin notlarına uzandığı, aklının karışık olduğu ve Şi'nin daha sonra notlarını geri aldığı da kameralara yansıdı.

Çin Komünist Parti Kongresi'nin toplantılarının normalde çok iyi bir şekilde kurgulanmasına rağmen böyle bir olayın yaşanması, Hu'nun çıkarılmasının kazara olmayabileceğini akıllara getiriyor.

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