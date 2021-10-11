Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'

Öte yandan Hong Kong'da Çin yanlısı hükümetin baskısı devam ediyor. Hong Kong Üniversitesi, 1989 Tiananmen Meydanı protestolarında katledilenleri anan bir heykelin kaldırılmasına karar verdi. “Utanç Yığını” isimli heykel, Çin askerleri ve tanklarının Pekin'deki demokrasi yanlısı protestoculara ateş açmasının yıl dönümünde anma törenlerinin sıklıkla yapıldığı noktaydı. Heykel 20 yılı aşkın süredir üniversitedeydi. Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının Pekin'in baskısıyla yürürlüğe sokulması sonrasında, Tiananmen anmaları gerçekleştirilemiyor. Kaynak:AA / Milliyet