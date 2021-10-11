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Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'

Çin Devlet Başkanı Xi, son dönemde gündemden düşmeyen Tayvan konusunda yeni açıklamalar yaptı. Xi, Çin’in Tayvan’la ‘birleşmesinin’ kesinlikle gerçekleşeceğini söyledi

Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'
11.10.2021 10:44:06
Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Xi, Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan 1911 devriminin 110. yıl dönümü vesilesiyle Büyük Halk Meclisinde düzenlenen toplantıda konuştu.

 

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Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'
Xi Jinping, “Çin ve Tayvan arasında birleşme gerçekleşmeli, kesinlikle gerçekleşmeli, barışçıl bir şekilde birleşme Tayvanlı yurttaşlar da içinde olmak üzere bütün Çin ulusunun çıkarına” dedi.
 
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Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'
Tayvan'daki bağımsızlık isteğini eleştiren Xi, “Tayvan'ın bağımsızlığı anavatanın birleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Ulusal iyileşmeye karşı en büyük tehdit budur” değerlendirmesinde bulundu.

 

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Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'

Xi'nin konuşmasında ‘barışçıl birleşme' ifadesini kullanmasına rağmen ‘Çin'in ayrılıkçılığa karşı çıkma konusunda şanlı bir geleneği vardır' şeklindeki sözleri, uluslararası basında askeri bir müdahalenin olası olduğu şeklinde yorumlandı.

 
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Çin'den Tayvan açıklaması: 'Bu birleşme gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilecektir'
‘Heykeli kaldırın'
 

Öte yandan Hong Kong'da Çin yanlısı hükümetin baskısı devam ediyor. Hong Kong Üniversitesi, 1989 Tiananmen Meydanı protestolarında katledilenleri anan bir heykelin kaldırılmasına karar verdi. “Utanç Yığını” isimli heykel, Çin askerleri ve tanklarının Pekin'deki demokrasi yanlısı protestoculara ateş açmasının yıl dönümünde anma törenlerinin sıklıkla yapıldığı noktaydı. Heykel 20 yılı aşkın süredir üniversitedeydi. Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının Pekin'in baskısıyla yürürlüğe sokulması sonrasında, Tiananmen anmaları gerçekleştirilemiyor. Kaynak:AA / Milliyet

 
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