Çin'den Filipinler'e askeri teçhizat desteği

05.10.2017 10:55:40

Filipinler'e terörle mücadelesinde destek sözü veren Çin, askeri teçhizat yardımının ikinci kısmı olarak Manila'ya 22 milyon dolarlık silah ve mühimmat gönderecek.

Filipinler Ordusu Sözcüsü Albay Edgard Arevalo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ülkeye 22 milyon dolar değerinde askeri teçhizat bağışlayacağını belirtti.

Arevalo, 3 bin tüfek, 3 milyon mühimmat ve 30 keskin nişancı silahından oluşan bağışın, sadece DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşattığı Marawi kentinde değil, askeri operasyonların sürdüğü diğer bölgelerde de Filipinler ordusuna büyük destek olacağını vurguladı.

Çin'in, yardımın ikinci kısmını Manila Büyükelçisi Cao Cianhua aracılığıyla Filipinler Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano ve Savunma Bakanı Delfin Lorenzana'ya Quezon'daki Aguinaldo Kampı'nda teslim edeceği bildirildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen seneki Çin ziyareti sırasında Pekin hükümetiyle 24 milyar dolar değerinde yatırım ve kredi sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Çin, haziran ayında Filipinler'e 7,3 milyon dolar değerinde 3 bin tüfek ile 6 milyon mühimmat hibe etmişti.

Çin'in, Marawi'de hayatın normale dönmesi için 297 bin dolar bağış yapacağı ve kentte hayatını kaybeden askerlerin ailelerine de 99 bin dolar yardımda bulunacağı belirtilmişti.