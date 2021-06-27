Çin’de yayaların kırmızı ışıkta geçmeleri işte böyle engelleniyor
Çin'de yayaların kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmeleri su sıkan bariyer sistemi ile engelleniyor.
Çin'de yayaların kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmeleri su sıkan bariyer sistemi ile engelleniyor.
Gençlerden Kılıçdaroğlu'na: 'Özür dile'
Türkiye-Katar arasında yapılan 'Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği' protokolü üzerinden bazı haber sitelerinin paylaştığı ‘Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi’ haberinin asılsız çıkması nedeniyle söz konusu haber siteleri ve haberi paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyada büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız olduğu ortaya çıkan haberle ilgili Twitter hesabından 'Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!' ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunmuştu. Haberin yalan olduğu ortaya çıkması üzerine sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özür dilemesi için üst üse peşe tweetler atılmaya başlandı. Binlerce kullanıcı, #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundan özür dilemesini istedi.
İHA tecrübesi deniz ve kara araçlarına taşınıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insansız sistemlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Demir, şunları kaydetti: 'İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İKA Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7,62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleştirildi. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız.'
Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak
Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı kazı ekibi, 100 mezar taşının tespiti için çalışmalara başladı. Ahlat Kazı Başkanvekili Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz Kültür ve Turizm Bakanlığı adına uzun süredir burada çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, 'Hangi taşlara müdahale edilmesi gerektiğini belirliyoruz. Projemizin saha alanındaki çalışmaları başladığında hızlıca bu taşlara müdahale edeceğiz. Ekibimiz şu anda hazır. 14 Haziran'da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 40 günlük sürede bitirmeyi amaçlıyoruz.' dedi.
Paris'te göçmen isyanı: 'Acil barınma' talebiyle kamp kurdular
Fransa'da çoğunluğu Afrikalı ve Afganistanlılardan oluşan refakatsiz çocuklar ile düzensiz göçmenler, içinde bulundukları kötü yaşam koşullarını duyurmak için 'acil barınma' talebiyle başkent Paris'te kamp kurdu. Göçmenler hükümetin vurdumduymazlığına isyan etti: Konuşma balonu'Yunanistan'da çok zorluk yaşadık. Dayanamayıp İtalya'ya geçtik. Sonra Fransa'ya geldik. Burada da halimizi görüyorsunuz, ortada kaldık'