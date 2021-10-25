Çin'de 'Delta' alarmı: Vakalar 11 bölgeye yayıldı

Pekin'de satranç ve kağıt oyunu salonları, eczaneler teftiş edildi

Öte yandan başkent Pekin'in kuzeybatısındaki Çangping ilçesinde İç Moğolistan'ı ziyaret eden bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından bölgede hafta sonunda 10 vaka daha görüldüğü bildirildi.



Yerel polis birimleri ilçedeki eczane, klinik, otel, restoran ile satranç ve kağıt oyunu salonu gibi işletmelerdeki denetimlerini artırdı. İlçede pazar günü itibarıyla 128 satranç ve kağıt oyunu salonunda incelemeler yapıldı, 119 salon kendi rızasıyla faaliyetlerine ara verirken 9 salon kapatıldı.

432 eczanede de denetimler yapıldı, salgın önleme tedbirlerini yetersiz uygulayan 28 eczane kapatıldı. Vakaların yayılmasına, eczanelerin ateş düşürücü ilaç satın alan kişileri bildirmemesinin sebep olduğu belirtildi.



İlçede son birkaç günde soğuk algınlığı ve ateş düşürücü ilaç satın aldığı tespit edilen yaklaşık 4 bin kişi ateş ölçümü için sağlık merkezlerine yönlendirildi, ölçümlerde ateşi 37,3 dereceyi aşan kimse bulunmadı.