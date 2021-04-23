DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Çin'de bisiklet mezarlığı şehirler

Çin'de, ulaşımda kullanılan bisikletlerin daha az tercih edilmesiyle on binlerce paylaşımlı bisiklet çürümeye terk edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 13:05:46
Çin'de bisiklet mezarlığı şehirler

Paylaşımlı bisiklet uygulaması Çin'de geçtiğimiz yıllarda hızlı bir büyüme kaydetmişti.

Şehir sakinleri trafik sıkışıklığına çözüm olması için bisiklet kullanmaya teşvik edilmişti ve ülkede her yerde telefon uygulamasıyla kilidi açılıp, istenilen yere bırakılabilen bisikletler bulunuyordu.

Çin'in bisiklet mezarlıkları ile dolu şehirlerinde bundan sonra yerleştirilecek bisiklet sayısına sınırlama getirilecek.

Sadece başkent Pekin bu yıl içerisinde 44 bin paylaşımlı bisikleti kaldıracak.

ŞİRKETLER EKONOMİK KRİZDE

Yerel yönetimlerin aldığı bu önlemler paylaşımlı bisikletlerin geleceğini de etkileyebilir.

Paylaşımlı bisiklet uygulamalarını hayata geçiren şirketler ekonomik çıkmaz içerisine girmiş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş