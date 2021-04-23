Çin'de bisiklet mezarlığı şehirler

Çin'de, ulaşımda kullanılan bisikletlerin daha az tercih edilmesiyle on binlerce paylaşımlı bisiklet çürümeye terk edildi.

Paylaşımlı bisiklet uygulaması Çin'de geçtiğimiz yıllarda hızlı bir büyüme kaydetmişti.

Şehir sakinleri trafik sıkışıklığına çözüm olması için bisiklet kullanmaya teşvik edilmişti ve ülkede her yerde telefon uygulamasıyla kilidi açılıp, istenilen yere bırakılabilen bisikletler bulunuyordu.

Çin'in bisiklet mezarlıkları ile dolu şehirlerinde bundan sonra yerleştirilecek bisiklet sayısına sınırlama getirilecek.

Sadece başkent Pekin bu yıl içerisinde 44 bin paylaşımlı bisikleti kaldıracak.

ŞİRKETLER EKONOMİK KRİZDE

Yerel yönetimlerin aldığı bu önlemler paylaşımlı bisikletlerin geleceğini de etkileyebilir.

Paylaşımlı bisiklet uygulamalarını hayata geçiren şirketler ekonomik çıkmaz içerisine girmiş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.