Çin'de Ay Çöreği Bayramı kutlanıyor

04.10.2017 10:27:13

Çin'de, Sonbahar Bayramı (Congçiucie) olarak da adlandırılan Ay Çöreği Bayramı (Yüebingcie) kutlanıyor.

Ülke genelinde milli gün kutlamaları dolayısıyla ilan edilen bir haftalık ulusal tatile denk gelen bayramda, Başkent Pekin'de halk güzel havanın da etkisiyle parklara ve meydanlara koştu.



Çinlilerin geleneksel Ay Takvimi'ne göre sekizinci ayın 15'inde kutladıkları bayram, hasat mevsiminin bitişini simgeliyor ve bugün ay tam yuvarlak halini alıyor.

Kentlerde aileler bu bayrama özel ay çöreği tatlıları yaparken, köylerde ise hasat mevsiminin bitişi, içinde tuzlu yumurta sarısı bulunan ay çöreği yenerek kutlanıyor. Tatları bölgelere göre de değişiklik gösteren ay çöreklerinde farklı malzemeler de kullanılabiliyor.

Bayram boyunca rengarenk çörekler pastanelerin vitrinlerini süslüyor.

Çin'deki inanışa göre dolunay ile ay çöreği, birliğin, bütünlüğün ve huzurun sembolü olarak kabul ediliyor.

Pıng MiaoMiao adlı vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftalık ulusal tatile denk gelen Ay Çöreği Bayramı'nı memleketinde geçireceğini söyledi.

Öte yandan ülkede çapında milyonlarca kişinin tatili ve bayramı yakınlarıyla geçirmek üzere memleketlerine gitmek istemesiyle kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında yoğunluk yaşandığı öğrenildi.