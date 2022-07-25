Çilek yiyen yengeç
Daha önce sevimli bir yengecin çilek yediğini görmüş müydünüz?
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2.545,25 ₺
Daha önce sevimli bir yengecin çilek yediğini görmüş müydünüz?
ABD askerlerinin Irak’ta yaktığı meyve ve palmiye ağaçları
İşgal ettiği her ülkeyi kurtarmak ve demokrasi getirmek için gittiğini söyleyen ABD'nin gerçek yüzü yıllar sonra ortaya çıkıyor. Eski bir ABD askeri tarafından yıllar sonra paylaşılan Irak'ta meyve ve palmiye ağaçlarını nasıl yaktıklarını gösteren videosu…