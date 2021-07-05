Çiftçilerin işini kolaylaştıran biçer döver
İnanılmaz teknoloji tarladaki mısırı saniyeler içinde yeme dönüştüren biçer döver.
İnanılmaz teknoloji tarladaki mısırı saniyeler içinde yeme dönüştüren biçer döver.
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi
Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.