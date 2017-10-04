Çift otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

04.10.2017 10:35:22

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İstanbul Şişli'de kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çifte belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan çift hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza, geçtiğimiz ay Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeden çıkan çift bir anda koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına kadar gelen çifte o esnada seyir halinde olan belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çift, hafif şekilde yaralandı. Bir süre sonra ayağa kalkan çift, topallayarak kaldırıma yürüdü. Otobüs ise geriye kayarak arkasındaki taksiye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza anı ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDULARGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen çift bir anda koşarak yolun karşısına geçmek istiyor. Yolun ortasına gelen çifte o esnada seyir halinde olan belediye otobüsü çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çift yola savruluyor ardından da ayağa kalkarak kaldırıma yürüyor. Otobüs ise geriye kayarak arkasındaki taksiye çarpıyor."YAYA YOLU VE KASİS YAPILMIŞ AMA TEK BİR TRAFİK IŞIĞI YOK"Kavşakta trafik ışığını olmadığını belirten Özgür Subaşı, "Arkamızda belediye, yanımızda akaryakıt istasyonu var, buraya yaya yolu yapılmış ama burada tek bir trafik ışığı yok. Geçen araçlar da buradan giden insanlara öncelik tanımıyor. Bu sebeple kazalar oluyor. Önden bir araç geçiyor, arkasından otobüs geliyor. Yayaları görmüyor sonrasında da altına alıyor. Yani burada dikkatsizlik var. Yaralıların durumu hafif, hastaneye kaldırıldılar. Durumları ciddi de olabilirdi, otobüs onları tamamen altına da alabilirdi, ölebilirlerdi. Burada trafik ışığı olması gerekir. Burada okul da var, yayaya öncelik tanınması gerekiyor. Yolda kasis var ama motosiklet sürücüleri bile hızlıca geçiyor" dedi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.(Doğan Can Cesur/İHA)