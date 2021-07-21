Çiçeklerle dolu odada 24 saat çekim
Çiçeklerle dolu bir odaya yerleştirilen kameranın 24 saatlik çekimi 12 saniyeye sığdırılınca çok hoş bir video ortaya çıkıyor.
Çiçeklerle dolu bir odaya yerleştirilen kameranın 24 saatlik çekimi 12 saniyeye sığdırılınca çok hoş bir video ortaya çıkıyor.
Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposu
Bakan Varank, Antep fıstığının değerine değer kattıklarını belirterek, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Antep fıstığının değerine değer kattıklarını kaydeden Varank, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' bilgisini paylaştı.