CHP'li vekil Ünlü'den fotoğraf karesine giren engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya!
CHP Milletvekili Baha Ünlü toplu fotoğraf çekimi sırasında yanına gelen engelli bir vatandaşa 'Ya şunu alın buradan' diyerek uzaklaştırdı.
CHP Milletvekili Baha Ünlü toplu fotoğraf çekimi sırasında yanına gelen engelli bir vatandaşa 'Ya şunu alın buradan' diyerek uzaklaştırdı.
Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi
'Darbeci Kenan Evren bizim vatandaşlık almamıza karşıydı' diyen Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, 'Rahmetli Turgut Özal bizimle ilgili hazırladığı teklifi Evren'e getiriyor. Evren imzalamıyor. Sen, Menderes'in başına gelenlerin, kendi başına da mı gelmesini istiyorsun' dediğini hatırlattı.