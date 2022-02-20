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CHP'li vekil Ünlü'den fotoğraf karesine giren engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya!

CHP Milletvekili Baha Ünlü toplu fotoğraf çekimi sırasında yanına gelen engelli bir vatandaşa 'Ya şunu alın buradan' diyerek uzaklaştırdı.

2022-02-20 10:28:35
Erdemli, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir bölge.

Erdemli, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir bölge.

Kanlıdivane, Mersin’in en iyi korunmuş ve en çok ziyaret edilen antik yerleşimlerinden biri.
Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi

Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi

'Darbeci Kenan Evren bizim vatandaşlık almamıza karşıydı' diyen Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, 'Rahmetli Turgut Özal bizimle ilgili hazırladığı teklifi Evren'e getiriyor. Evren imzalamıyor. Sen, Menderes'in başına gelenlerin, kendi başına da mı gelmesini istiyorsun' dediğini hatırlattı.
Bakan Murat Kurum İklim Şûrası için video mesaj yayımladı

Bakan Murat Kurum İklim Şûrası için video mesaj yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un, 21-25 Şubat’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılacak İklim Şurası için video mesaj yayımladı.
Miami'de sahilde yüzlerce kişi yüzerken helikopter düştü

Miami'de sahilde yüzlerce kişi yüzerken helikopter düştü

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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