CHP’li Erbay, meclis kürsüsünde telefonunu kırdı

CHP Muğla milletvekili Burak Erbay, sosyal medya yasasını protesto amacıyla meclis kürsüsünde çekikle telefonunu kırdı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, sosyal medya yasası teklifinin gençleri yakından ilgilendirdiğini söyledi:

“Bu kanun gençleri de çok ilgilendiriyor. Ben buradan 15-16-17 yaşındaki ve özellikle 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum: İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi de AKP iktidarı ve maalesef peşine takılan MHP'dir.”

“Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Instagram var, Facebook var, Youtube var orada haberleşiyorsunuz” ifadelerini kullanan Erbay, “Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim kullanmanıza gerek kalmayacak” diyerek kürsüye getirdiği telefonu çekiçle kırdı.