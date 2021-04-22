CHP İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvurdu

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya başvuruda bulunulmasının ardından yaptığı açıklamada, 20 Mart'ta Türkiye'nin, TBMM kararıyla taraf olduğu bir uluslararası anlaşmadan çekildiğini, bu karara karşı son derece haklı tepkiler yükseldiğini dile getirdi.

Karara karşı her alanda mücadele edeceklerini daha önce belirttiklerini kaydeden Özel, Danıştaya önceden yapılan başvuruları da son derece kıymetli gördüklerini bildirdi.

Bütün milletvekillerinin oyuyla CHP grubu adına sözleşmeye girme ve çekilme yetkisinin TBMM'de olduğunu vurguladıklarını dile getiren Özel, bu kapsamda Danıştaya, "kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması" yönünde 3 talepli başvuru yaptıklarını söyledi.

"İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir"

CHP'li kadın milletvekilleri adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeden çekilmenin anayasaya aykırı olduğunu, hukuki anlamda ve toplumun vicdanında yok hükmünde olduğunu savundu.

Başvuruyu CHP Grubu adına yaptıklarını anımsatan Karaca, sözleşmeden çekilmenin sadece kadın meselesi olmadığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.