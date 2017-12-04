CHP belgeleri savcılığa teslim etti

04.12.2017 15:40:37

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışında hesapları olduğunu iddia etmiş ve belgeleri geçen hafta basınla paylaşmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmış, CHP'den belgeleri istemişti.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan bugün adliyeye giderek belgelerin orijinallerini savcılığa teslim etti.