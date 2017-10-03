Chelsea'ye kötü haber

03.10.2017 11:51:59

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Chelsea'nin İspanyol golcüsü Alvaro Morata, Manchester City maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye golcü oyuncusu Morata'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta sonu mavilerin, Manchester City'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki futbolcunun sahalarda ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı. Sol baldırında ikinci dereceden gerilme yaşadığı tespit edilen başarılı forvetin takımını 2 ay yalnız bırakacağı öğrenildi. Chelsea'nin sezon başında 62 milyon Euro'ya Real Madrid'den transfer ettiği Morata, İngiltere ekibiyle çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştı.