Cezayir Limanı’nda yolcu gemisi ile petrol tankeri böyle çarpıştı

Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini 'doğal' buldu!

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği müzikli sahur görüntüleri tepki çekmişti. Eski milletvekili Mehmet Metiner dahil pek çok kişi görüntülerin silinmesini istemişti. Ancak sahur görüntülerine muhalif cepheden farklı bir yorum geldi. Gazeteci Nevşin Mengü, görüntülerin doğal olduğunu savundu. Mengü 'Asıl hinlik Metiner'in' diye konuştu.