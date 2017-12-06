SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Cezayir'den Fransa'ya 'özür' çağrısı

Cezayir, Fransa'dan ülkedeki 'sömürge suçları' nedeniyle özür dilemesi çağrısında bulundu. Cezayir Mücahitler Bakanı Zeytuni, 'Fransa'nın 132 yıl boyunca Cezayir'de işlediği sömürge suçları var. Fransa'nın bu suçları itiraf ederek özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerekir. Bunlar meşru taleplerdir' dedi.

Cezayir'den Fransa'ya 'özür' çağrısı
06.12.2017 15:07:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti öncesi devlet radyosuna konuşan Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni, "ülkesindeki sömürge suçları nedeniyle Fransa'nın özür dilemesi konusunda ısrarcı olduklarını" vurguladı.

Açıklamalardan sıkıldıklarını, bunun yerine somut adımlar beklediklerini belirten Zeytuni, "Fransa'nın 132 yıl boyunca Cezayir'de işlediği sömürge suçları var. Fransa'nın bu suçları itiraf ederek özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerekir. Bunlar meşru taleplerdir" dedi.

Bakan Zeytuni, şöyle devam etti:
"Eski Cumhurbaşkanı Huari Bumedyen'in de dediği gibi Cezayir ile Fransa arasında kan vadilerinden ve kafataslarından bir dağ var. Hiçbir Cezayirli nesil bu sayfayı kapatamaz. Kapatılması ancak güçlü bir zeminde ve mağdurların hakkı verildiğinde olur."

HENÜZ NETLİK KAZANMAMIŞ 4 KONU VAR

Zeytuni, Cezayir-Fransa ilişkilerinde eksik olan şeyin "güven" olduğuna ve bunun temellerinin ancak ortak geçmişi incelemekle atılabileceğine dikkati çekti.

Ülkesi ile Fransa arasındaki sorunlara değinen Zeytuni, "Fransa'nın elinde tuttuğu Cezayir işgal dönemine ait arşivlerin geri alınması, işgal dönemindeki kayıplar dosyası, Cezayir'in güneyindeki nükleer patlamalar ve bunların tazmin edilmesi ve Paris'te tutulan Cezayir direnişçilerine ait kafataslarının iadesi olmak üzere iki ülke arasında henüz çözüme kavuşturulamayan 4 konu var. Bunların hiçbirinde pazarlık kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen konularda daha önce çalışılmaya başlandığını hatırlatan Zeytuni, müzakerelere Fransa'daki seçimler nedeniyle ara verildiğini ancak yeniden aktifleştirilmesi için çalıştıklarını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, ülkesinin sömürge suçlarındaki tutumunun "ne inkar ne de özür" olduğunu ifade ederek, bu sayfanın kapatılması ve geleceğe bakılması gerektiğini söylemişti.

CEZAYİR 1962'DE BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞMUŞTU

Seçim kampanyası kapsamında şubat ayında yaptığı Cezayir ziyaretinde ise sömürgeciliğin Fransa tarihinin bir parçası olduğunu belirten Macron, "insanlığa karşı suç" olarak nitelediği sömürgecilik için Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti.
Macron, görevi devraldıktan sonra ilk kez "ikili ilişkiler, tarihi meseleler, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri" ele almak üzere çarşamba günü Cezayir'i ziyaret edecek.
Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu. Fransa, şu ana kadar devlet olarak sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir'den resmen özür dilemedi.


        YORUM YAZ
    Husiler'den kadınların 'Salih' gösterisine saldırı
    Husiler'den kadınların 'Salih' gösterisine saldırı
    Yemen'de Husilerin, öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in cenazesinin teslim edilmesi için gösteri yapan kadınlara saldırdığı bildirildi.
    06.12.2017 15:24:53
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Kudüs bizim namusumuzdur
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Kudüs bizim namusumuzdur
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, '(Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir) dersek kesinlikle abartmış olmayız. Kudüs bir İslam şehridir ve kimsenin tereddüdü olmasın, bir İslam şehri olmaya da devam edecektir.' dedi.
    06.12.2017 15:21:11
    YÖK Başkanı Yekta Saraç'dan YKS değerlendirmesi
    YÖK Başkanı Yekta Saraç'dan YKS değerlendirmesi
    YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, YKS'de TYT örnek sorularına ilişkin geri dönüşleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Bu sistem oturdukça daha çok kitap okuyan, daha çok düşünce üretmeye çalışan bir ortamın oluşacağını göreceğiz' dedi.
    06.12.2017 15:16:49
    Mehmet Şimşek Zarrab davası ve etkilerini anlattı!
    Mehmet Şimşek Zarrab davası ve etkilerini anlattı!
    Mehmet Şimşek Zarrab davasının bankacılık sektörünü etkileme ihtimaliyle ilgili 'Sistem normal işini yapıyor belirsizlik etkilerse tabii ki biz gereken desteği sağlarız.' dedi.
    06.12.2017 15:13:18
    İbrahim Kalın: Kudüs bizim onurumuzdur
    İbrahim Kalın: Kudüs bizim onurumuzdur
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınacağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunarak, 'Kudüs, bizim onurumuz, ortak davamız, kırmızı çizgimizdir' dedi.
    06.12.2017 15:07:21
    Binali Yıldırım Güney Kore'den ayrıldı
    Binali Yıldırım Güney Kore'den ayrıldı
    Başbakan Yıldırım Güney Kore temaslarını tamamlayarak özel uçak 'TUR' ile TSİ 14.30'da Ankara'ya hareket etti.
    06.12.2017 14:54:10
    Termik santralde patlama: 3 kişi yaralandı
    Termik santralde patlama: 3 kişi yaralandı
    Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel bir şirkete ait termik santralde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
    06.12.2017 14:44:45
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Bakan Soylu: Biz onun boğazına ne takacağız, o görecek
    Bakan Soylu: Biz onun boğazına ne takacağız, o görecek
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    İbadi'den 'Kudüs' açıklaması
    İbadi'den 'Kudüs' açıklaması
    Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi
    Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi
    Powell, Senato'daki ön oylamayı geçti
    Powell, Senato'daki ön oylamayı geçti
    Kanal İstanbul güzergahı belli oldu
    Kanal İstanbul güzergahı belli oldu
    Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi
    Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi
    Reza Zarrab çarpraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti
    Reza Zarrab çarpraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti
    Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü
    Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü
    Ürdün'den 'acil zirve' çağrısı
    Ürdün'den 'acil zirve' çağrısı
    Rusya'dan olimpiyat tepkisi: Aşağılayıcı
    Rusya'dan olimpiyat tepkisi: Aşağılayıcı
    Türkiye'den uluslararası topluma çağrı
    Türkiye'den uluslararası topluma çağrı
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Husiler, Salih'i 30 kurşunla infaz etmiş
    Husiler, Salih'i 30 kurşunla infaz etmiş
    İsrail'den Erdoğan'a küstah yanıt
    İsrail'den Erdoğan'a küstah yanıt
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a çağrı: Dosyayı yeniden açalım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a çağrı: Dosyayı yeniden açalım
    İran'dan bütün Müslümanlara çağrı
    İran'dan bütün Müslümanlara çağrı
    Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti
    Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti
    4A nedir? 4A kimleri kapsar?
    4A nedir? 4A kimleri kapsar?
    HTŞ'den El Kaide'ye cevap geldi
    HTŞ'den El Kaide'ye cevap geldi
    Erdoğan'dan taşeron açıklaması
    Erdoğan'dan taşeron açıklaması
    Kediye işkence yapan asker hakkında yeni karar
    Kediye işkence yapan asker hakkında yeni karar
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Hanke'den Türkiye'ye para birimi önerisi
    Hanke'den Türkiye'ye para birimi önerisi
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Julide Sarıeroğlu
    Julide Sarıeroğlu
    Meltem Cumbul
    Meltem Cumbul
    Mehmet Kutman
    Mehmet Kutman
    Şenal Sarıhan
    Şenal Sarıhan
    Üçüncü Kılıç Arslan
    Üçüncü Kılıç Arslan