Cezaevinden firar eden 'molotofçu' yakalandı

03.10.2017 11:43:20

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Adana'da bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösteri yapıp polise molotof ve havai fişek atan bir kişi, polis tarafından vurularak yakalandıktan sonra yattığı Sincan Cezaevi'nden kaçtı. Kurulan özel terör ekibi, hükümlüyü Adana'da yakaladı.Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 13 Kasım 2016'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK yandaşları Gürselpaşa Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktı. Bu durumu mahalle sakinleri polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri PKK yandaşlarını yolu açmaları için uyardı. Ancak polisin uyarısına PKK yandaşları molotof ve havai fişek atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederek karşılık verdi. Buna rağmen PKK yandaşları molotof ve havai fişek atmaya devam edince polis molotof atan H.Y.'yi (17) bacağından vurdu. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Terör yandaşları ara sokaklara girerek kaçarken, polis ise yaralıyı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen PKK yandaşı H.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada H.Y.'ye "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. H.Y. Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Yaşı küçük olduğu için bir süre sonra aynı cezaevinin açık bölümüne geçen H.Y., geçtiğimiz günlerde de açık cezaevinden firar etti.ÖZEL TERÖR EKİBİ KURULDUHükümlünün ailesi Adana'da olduğu için firar edip Adana'ya geldiği bilgisine ulaşılınca Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız terör ekiplerine deneyimli polislerden özel bir ekip kurulması talimatını verdi. H.Y.'yi tanıyan ve deneyimli polislerden kurulan özel ekip, Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında H.Y.'yi yakaladı. Ancak H.Y. kendisinin Y.E.A. olduğunu ileri sürüp kimlik gösterdi. Polis H.Y.'yi emniyete getirdi. Burada yapılan parmak izi çalışmasında şahsın H.Y. olduğu belirlendi. Yaşı küçük olan hükümlüye "sahte kimlik düzenlemekten" de işlem yapılarak çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine gönderilecek.H.Y.'nin ağabeyi Ferdinat Y. de Adana'da devriye görevi yapan polis ekiplerine 2 kişiyle silahlı saldırıda bulunmuş, polisin ara sokaklarda kovalaması sonrası polise ateş etmeye devam edince terör ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)