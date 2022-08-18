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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi’ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi’nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından anında harekete geçti. Bakanlık denetim ekiplerinin incelemesi sonucu atıksuyun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ait olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarında da alınan numunenin standartlara aykırıolduğu tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

2022-08-18 16:42:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekiplerini anında harekete geçirerek dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı.

Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi'ne atıksu deşarjı bulunan, Tekirdağ'da bir tekstil firması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik AtıkSu Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Değirmenköy Biyolojik AtıkSu Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlık ekiplerininincelemeleri sonucunda Marmaraereğlisiilçesi Sultanköy Mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik AtıkSu Arıtma Tesisi'nden Kınıklı Deresi'ne deşarj edilen atıksuların siyah renkli olduğunun tespit edildiğibildirildi. Bunun üzerine arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi de alındı.

Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma TesisineÇevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.

Bu arada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne 02.06.2022 tarihinde de Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştı.

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