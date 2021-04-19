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Cevizoğlu: Ben Kanal İstanbul'a 'evet' diyen bir Atatürkçüyüm

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, bir Atatürkçü olarak Kanal İstanbul projesini desteklediğini söyledi.

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19.04.2021 17:47:56
Cevizoğlu: Ben Kanal İstanbul'a 'evet' diyen bir Atatürkçüyüm

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programında kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

16 Nisan tarihli programda "Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyen Cevizoğlu, "Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bu açıklamaları sosyal medyada bugün (19 Nisan 2021) gündem olan Cevizoğlu, kişisel Twitter hesabında "Ne tuhaf, Montrö ve Kanal İstanbul hakkındaki görüş ve düşüncelerimi bazıları 5 gün sonra idrak edip eleştiriyor. Ekmeleddin'in adaylığına karşı çıktığımda linç etmeye kalkanlar da 2 yıl sonra kutlamışlardı" paylaşımında bulundu. 

"Az da olsa Atatürkçüler içinde bazı bağnazların çıkması, benim Atatürk kitaplarımı hiç okumadıklarını gösteriyor" görüşünü dile getiren Cevizoğlu, şunları yazdı: "Atatürk'ü tanıyıp bilmeden Atatürkçü olunmaz, tarihsel rantiyeci olunur. Herkesi Atatürk'ü bilmeye davet ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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