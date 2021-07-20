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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Trump'ın danışmanı Tom Barrack, BAE'ye bilgi sızdırmak suçlamasıyla gözaltına alındı

Trump'ın danışmanı Tom Barrack, BAE'ye bilgi sızdırmak suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD eski Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Tom Barrack, BAE’ye bilgi sızdırmak suçlaması ile gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2021-07-20 22:35:21
Trump'ın danışmanı Tom Barrack, BAE'ye bilgi sızdırmak suçlamasıyla gözaltına alındı

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İddianamede ayrıca Barrack, adaleti engellemek ve çok sayıda yanlış beyanda bulunmakla da suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın 2017 açılış komitesine başkanlık eden Tom Barrack'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarları için çalışmak ve bilgi sızdırmak suçlamasıyla Salı günü tutuklandığını açıkladı.

İddianamede, 74 yaşındaki Barrack ve diğer iki kişi, Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin "acentesi olarak hareket etmek ve komplo kurmakla" suçlanıyor. Barrack'a ayrıca adaleti engellemek ve federal kolluk kuvvetlerine birden fazla yanlış beyanda bulunmak suçları da yöneltiliyor.

Tom Barrack, Trump'ın başkanlık kampanyasının kıdemli danışmanı ve Açılış Komitesinin başkanı olarak görev yaptı.

Kaynak: NBC NEWS

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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