'Ölüler Günü'nde akrabalarının kemiklerini temizliyorlar

Meksikalı Pomuch topluluğu için ölü akrabalarının kemiklerini temizlemek, Mayaların Ölüler Günü'nde onlarla 'bağlantı kurmanın' bir yolu kabul ediliyor

Pomuch kadınları, 22 Ekim 2022'de Meksika'nın Campeche eyaleti Pomuch mezarlığında Uitz Poot ailesinden ölen akrabalarının kemiklerini ve kafataslarını temizliyor.

Her yıl, Meksika'nın Yucatán Yarımadası'ndaki Campeche eyaletindeki Pomuch topluluğunun üyeleri, sevdiklerinin mezarlarından kemikleri dikkatlice çıkarır ve elle temizler. "Choo Ba'ak" adı verilen ritüel, eski Maya dönemine kadar uzanıyor ve bu işlem bir kişi öldükten üç yıl sonra yapılıyor.

Ayin, Mayaların Ölüler Günü olarak da bilinen "ruhlar için yiyecek" anlamına gelen Hanal Pixán'a hazırlık olarak yapılıyor. Tatil Yucatán Yarımadası'ndaki kutlama, 31 Ekim'den 2 Kasım'a kadar sürüyor.

Kemikleri temizleme sanatı dışarıdan gelenler için acımasız bir gelenek gibi görünse de, ilgililer için bu, ölen akrabalarla yeniden bağlantı kurmanın bir yolu. Kemikler temizlendikten sonra, genellikle rengarenk işlemeli desenlerle süslenmiş ve aynı zamanda bir aile adını da gösteren kutulara yerleştiriliyor. Bu süreci yakın zamanda belgeleyen fotoğrafçı Bénédicte Desrus, “[Bu] bir sevgi jesti ve ölen aile üyelerine daha yakın olmanın bir yolu olarak görülen atalardan kalma bir gelenek” dedi.

Pomuchlar az sayıda mevcut Maya topluluğunun hala bu geleneği uygulayan tek grubu olduğu düşünülüyor. 2017 yılından bu yana, bu gelenek resmi olarak Campeche eyaletinin kültürel mirası olarak belirlenmiş.

Pomuch mezarlığının yöneticilerinden Don Venancio Tuz Chi, mezarlıkta Colli Ycauch ailesinin vefat eden bir akrabasının kemiklerini ve kafataslarını temizliyor. 20 yılı aşkın süredir kiralık çalışan kemik temizleyicisine iskelet başına 1,50 dolar ödeniyor.

Kurutulmuş kafatasları ve kemikler, Pomuch'taki mezarlıkta ölenlerin isimlerini taşıyan beyaz işlemeli masa örtülerine sarılı ve tahta sandıklara yerleştirilmiş bir niş içinde görülüyor.

José Alfredo Yam Vargas, Şubat 2019'da vefat eden kayınbiraderinin Pomuch mezarlığındaki kemiklerini ve kafatasını temizliyor.

Bir adam Pomuch mezarlığında bir mezar düzenlerken

Pomuch Mezarlığı'nın girişi

(Benédicte Desrus, buzzfeednews)