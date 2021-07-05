Cetvel, kalem ve kağıtla göz alıcı çizimler
Geometrik şekiller ile harika ve izlemeye doyum olmayan çizimler ortaya çıkıyor.
Geometrik şekiller ile harika ve izlemeye doyum olmayan çizimler ortaya çıkıyor.
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi
Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.