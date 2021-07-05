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Cetvel, kalem ve kağıtla göz alıcı çizimler

Geometrik şekiller ile harika ve izlemeye doyum olmayan çizimler ortaya çıkıyor.

2021-07-05 23:11:12
FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Orhan İnandı’nın yakalandığını açıkladı.
Pozitif enerjisi ile dikkatleri üzerine çeken sevimli çocuk

Pozitif enerjisi ile dikkatleri üzerine çeken sevimli çocuk

Sevimli çocuğun kedi ile arkadaşlığı izleyenlerin içini ısıtıyor.
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi

Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi

Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.
Dolores Ibarruri, 1936'da İspanyollara seslenerek onları savaşa çağırıyor

Dolores Ibarruri, 1936'da İspanyollara seslenerek onları savaşa çağırıyor

Bask kökenli komünist politikacı ve İspanya İç Savaşının daha çok La Pasionaria olarak bilinen cumhuriyetçi lideri Ibárruri, 1936'da İspanyollara seslenerek onları savaşa çağırıyor.
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