Çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

04.10.2017 13:43:34

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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranılan 24 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 24 kişinin, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerde yakalanarak, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.