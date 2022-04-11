Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ekiplerin çalışması sonucu dün Çernihiv’de nehir kenarındaki sahilde ve suyun içinde füzelerin bulunduğunu duyurdu. 11.04.2022 16:29:00 Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, patlayıcı uzmanları tarafından Çernihiv'deki Desna Nehri kenarındaki bir sahilde 6 füze tespit edildiğini belirtti. 1 Füzelerin bir kısmının suda bir kısmının da sahilde bulunduğu ifade edildi. 2 Ekiplerin, nehri ve söz konusu sahili 9 Nisan'da incelemeye başladığı; bulunan füzelerin bir kısmının infilak ettiği, bir kısmının ise patlamamış olarak bulunduğu açıklandı. 3 Başka bir füzenin de nehre çok uzak olmayan bir park alanı yakınında bulunduğu belirtilirken, şehrin ve bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. 4 5