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Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ekiplerin çalışması sonucu dün Çernihiv’de nehir kenarındaki sahilde ve suyun içinde füzelerin bulunduğunu duyurdu.

Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu
11.04.2022 16:29:00
Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, patlayıcı uzmanları tarafından Çernihiv'deki Desna Nehri kenarındaki bir sahilde 6 füze tespit edildiğini belirtti.

 
 
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Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

Füzelerin bir kısmının suda bir kısmının da sahilde bulunduğu ifade edildi.

 
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Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

Ekiplerin, nehri ve söz konusu sahili 9 Nisan'da incelemeye başladığı; bulunan füzelerin bir kısmının infilak ettiği, bir kısmının ise patlamamış olarak bulunduğu açıklandı.

 
 
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Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

Başka bir füzenin de nehre çok uzak olmayan bir park alanı yakınında bulunduğu belirtilirken, şehrin ve bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

 
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Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu
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