Çerkes Ethem



Türk asker Çerkes Ethem... Çerkes Ethem kimdir? İşte Çerkes Ethem'in biyografisi

Çerkes Ethem, 1886 senesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Emre köyünde dünyaya geldi. Balkan Savaşları'na katılarak yaralandı. I. Dünya Savaşı sırasında Sencer Eşref Bey'in yönetimi altında bulunan Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yaptı. Daha sonra İran ve Irak'a giderek burada faaliyetlerde bulundu. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra başlayan Yunan işgalinde Kuvayi Milliye grupları arasında yer aldı.

Düşman kuvvetlerinin Milen Hattı'nda durdurulmasında büyük rol oynadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrindeki en önemli komutanlardan biri oldu. Kendine meclis tarafından Milli Kahraman ünvanı verildi. Fakat Batı Cephesi komutanı olarak İsmet İnönü göreve geldiğinde hükümet ile aralarında anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. 1920 yılının sonlarına doğru Mustafa Kemal Atatürk'ün Çerkez Ethem kuvvetlerinin üzerine birlik gönderince, zor bir durumda kalan Ethem Yunanlılar ile anlaşma imzalamak zorunda kaldı.

Bu durum TBMM tarafından şiddetle karşılandı. Lozan Anlaşması'ndan sonra devlet düşmanları için hazırlanan 150'lik listesine adı eklendi. Bunun üzerine önce Mısır'a sonra da Ürdün'e kaçtı. Savaş sonrasında çıkartılan genel af yasasına rağmen ülkesine geri dönmedi ve 1948 senesinde Amman'da yaşamını yitirdi.

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