Cenk Ergün: Penaltı değildi

30.09.2017 23:16:28

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kardemir Karabükspor'a verilen penaltıya ilişkin, "Penaltı değildi. Son dönemde hakemlerin üzerinde baskı oluştu. Futbol hatalar oyunu. Bizim düşüncemiz bu hataların kat sayısını arttırıyor. İşi oraya bağlamamak lazım" dedi.Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "2-1'den sonra maçı erken bitirme şansları bulduk. Burada kaçırdığımız şanslardan dolayı birazda sıkıntılı bir penaltı kararı ile maç zor gitti. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda bu tip maçların bizi daha ileriye iteceğine inanıyoruz. Son dakikada kazanmak havayı getirdi. Bu her zaman olmaz. Maçı koparma şansı elde ettiğimiz zaman koparmamız lazım" şeklinde konuştu."FEGHOULİ BU ŞANSI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ"Feghouli'nin performansından memnun olduklarını dile getiren Ergün, "Feghouli'nin geçen sene az oynamış olması, yazında sakatlığından sonra geri dönüş ve sezon başı kampında takımla olmaması sıkıntıydı. Tolga da ayağındaki sakatlığından dolayı mecburi bir değişiklik oldu. Feghouli de bu şansı çok iyi değerlendirdi" diye konuştu."FEDERASYON, TOLGA'NIN DURUMUNU GÖRECEKTİR"A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Tolga Ciğerci'nin durumu hakkında da konuşan Cenk Ergün, "Federasyondan talepte bulunduk. Tolga sakatlığı dolayısıyla bugün oynayamadı. Futbol federasyonu yetkilileri milli takıma çağırdı. Kendileri de durumunu görecektir. Sonuçta kulüpler olarak, federasyondan gelen milli takım davetlerine icabet ediyoruz. Sağlık heyetleri de görecektir" ifadelerini kullandı."PENALTI DEĞİLDİ"Kardemir Karabükspor'un kazandığını penaltının hatırlatılması üzerine Ergün, "Penaltı değildi. Son dönemde hakemlerin üzerinde baskı oluştu. Futbol hatalar oyunu. Bizim düşüncemiz bu hataların kat sayısını arttırıyor. İşi oraya bağlamamak lazım. Biz kendi hatalarımızı az yapsaydık bu hataları konuşmuyor olurduk. Bu sene son haftalarda hakemlerin üzerinde baskı var. Onları da zor bir durumun altına sokuyoruz. Gol pozisyonlarında az hata yapıp, maçlarımızı kendi bileğimizin hakkı ile kazanmamız lazım" diye cevap verdi.Cenk Ergün, soğuk havadan maça gelen taraftarlara teşekkür etti."ÖNÜMÜZDE ÇOK YOĞUN BİR DÖNEM VAR"Hiçbir rakiplerini küçümsemediklerini söyleyen Ergün, "Oynadığımız bu haftalar içerisinde yeni bir takım olduğumuzdan dolayı biraz fikstür avantajı da lehimize oldu. Derbilerimiz daha gelmedi. Önümüzde çok yoğun bir dönem var. Hem öncesinde ve sonrasında ara olacak. Kasım sonunda kupa da başlıyor. Bu beklenen bir şey. Teknik heyet buna göre hareket ediyor. Bizim için final bir sonraki maç. Arada hazırlık maçımız olacak. Önemli olan maçı kazanmak. Puan kayıplarının arka arkaya olmamak lazım" dedi."ÖSTERSUNDS BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"Östersunds'un UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gitmesi hakkında da konuşan Ergün, "O turda çekilebilecek en zor kurayı çekmiştik. Hazır bir takımdı. Birkaç senedir beraber oynayan bir takım. Biz elendikten sonra onların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor" değerlendirmesinde bulundu.Son dakikada gelen gollerin başarıya giden bir anahtar olduğunu vurgulayan Ergün, "Hatalarla puan kaybı yaşabiliyoruz ama o kenetlenmelerle paylaşım oluyor" dedi."MAİCON LİDER BİR KARAKTERLİ OYUNCU"Kardemir Karabükspor maçından iki gol kaydeden Maicon için ise Ergün, "Fiziksel özellikleri ile ligimizde yan toplardan gol beklediğimiz bir oyuncu. Hoca ile konuşurken, duran toplarda Maicon'dan gol bekliyorduk. Bugün de ona tesadüf etti. Galibiyet golünü getirdi. Lider bir karakterli. Gördüğü sarı kartla da bizi endişelendirmiyor değil" açıklamasını yaptı.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol / İHA)