Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı; Kurtoğlu'ndan açıklama

Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

CNN Türk Muhabiri Tugay Saday'ın haberine göre, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu Sarıyer'de bir doğum günü partisine katıldı.

CENGİZ KURTOĞLU İŞ İNSANIYLA TARTIŞTI

Sarıyer'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile tartıştı.

SERVİS BIÇAĞIYLA SALDIRDI

İş yeri kameraları tarafından da kayda alınan olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can'a saldırdı. Yaşanan arbede sırasında masada bulunan diğer kişiler araya girerek müdahale etmeye çalıştı…

ÜNLÜ SANATÇI GÖZALTINA ALINDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan iş insanı Mustafa Can, Kurtoğlu'ndan davacı ve şikayetçi oldu.

CENGİZ KURTOĞLU: SANATÇILARA KÜFRETTİ

Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can'ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.

YÜZÜ TIRNAKLA ÇİZİLMİŞTİR

Cengiz Kurtoğlu, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını tırnağıyla çizilmiş olabileceğini ileri sürdü.

CENGİZ KURTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu, "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir" ifadelerine yer verdi.

DHA/Milliyet