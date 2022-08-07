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Cemal Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti

tv100'deki tartışma programında Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği açıklandı. TV yönetimi, Enginyurt'un bu davranışını şiddetle kınadığını açıkladı

2022-08-07 11:15:12

TV100'deki programa konuk olan DP Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında sert tartışma yaşandı. Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü, stüdyodaki koltuklar boşaldı.

Olay sonrası programa ara vermek zorunda kalındı. Programın sunucusu Pınar Işık Ardor, TV100 yönetiminin Enginyurt'u kınadığını belirtti. Ardor, yayının kesildiği anlarda Cemal Enginyurt'un korumasını Latif Şimşek'i darp ettiğini belirtti.

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