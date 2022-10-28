Youtube ve Twich dünyasının başarılı isimlerinden Sedat SDA Atmış TT Oyun serisinin ilk konuğu oldu.

TWICH YAYINCISI OLMASNIN YOLLARI! Cem Arslan ile Timetürk Oyun Programının Konuğu Sedat SDA Atmış oldu. Youtube ve Twich dünyasının tanıdık simalarından SDA mahlası ile tanınan Sedat Atmış, Timetürk ekranlarında başlayan Timetürk Oyun serisinin ilk konuğu oldu. Twich yayıncısı nasıl olunur? Youtube'da çok izlenmenin sırlarını açıklayan Sedat Atmış, 2015 yılından bu yana düzenli olarak dijital içerik üreticisi ve canlı yayın yapmaya devam ediyor.