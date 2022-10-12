“Çekirdek çitleyen cinler”

Hüseyin Çevik isimli şahıs, YouTube kanalından 'İslami sohbetler' paylaşıyor. Hüseyin çevik isimli şahsın videosu sosyal medyada tepki çekti.

Zaman zaman söylemleri ve üslubuyla gündeme gelen Çevik, bu sefer de ilginç konusu ve anlatımıyla dikkat çekti. Çevik, sansasyonel konularla ilgi çekmeye çalıştığı, dini mevzuları karikatürize ettiği için eleştiriliyor. Sosyal medyada Hüseyin Çevik hakkında "İlgi fahişesi, din tüccarı, Bağcılar'da beş on kişiyi etrafına toplamış onları sömürüyor" gibi yorumlar yapılıyor.