Cedi ve Furkan ilk maçlarına çıktı

05.10.2017 12:24:50

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyecek milli oyunculardan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ta, Furkan Korkmaz da Philadelphia 76ers'ta A takımla ilk maçlarını yaptı.

NBA'de yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı, Philadelphia 76ers ise Memphis Grizzlies'ı ağırladı.

Hawks'a 109-93 yenildikleri maçta kenardan gelip 15 dakika süre alan Cedi Osman, 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Atlanta Hawks forması giyen diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, ilk 5'te başlayıp 18 dakika oynadığı maçta 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

Daha önce Philadelphia 76ers ile NBA Yaz Ligi'nde forma giyse de A takımda ilk maçına çıkan Furkan Korkmaz, Grizzlies önünde 110-89 kaybettikleri mücadelede sonradan oyuna dahil olup 14 dakika görev aldı. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla tamamladı.