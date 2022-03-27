Çeçen lider Kadirov'un Mariupol paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Çeçen lider Kadirov, Mariupol yönetim binasını ele geçirdiklerini açıklarken, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir ay geride kalmışken, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'de çekilen görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda bir grup Çeçen, Mariupol kentindeki binalara ağır silahlarla ateş edip bu anları kayda alıyor.

VİDEOYU KADİROV PAYLAŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından paylaşılan videoda, Çeçen askerleri yıkılan apartmanları göstererek kutlama yapıyor. Kamufle edilmiş giysiler giyen askerler, kameraya zafer işaretleri yapıyor.

Kadirov da Telegram kanalında, Putin ve Rus basınının, Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için kullandığı ifadeleri tekrarlayarak, savaşçılarının “Nazilerin topraklarını” temizlediklerini söyledi.