Çebi'den Caner ve Talisca açıklaması

03.10.2017 13:49:54

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'la aradaki puan farkını kapatıp, sonrasında farkı açacaklarını belirtirken, Caner ve Talisca'ya da yaşanan olay nedeniyle ceza verilmemesi gerektiğini savundu.Fanatik Gazetesi'nin düzenlediği panele katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lig maratonunun çok uzun olduğunu ifade eden Çebi, "Bu dönemlerde şampiyonlar belli olsaydı lig devam etmezdi. Aradaki puan farkın hiçbir şey değil. Onların da önümüzdeki günlerde bizim oynadığımız gibi güçlü rakiplerle maçları var. Ben bu farkın kapatılmasını bırakın, kendimizin pozitif anlamda farkı açacağını düşünüyorum. Bu farkı önemsemiyorum hatta bir süre geriden gelmekte de fayda var" ifadelerini kullandı."İKİ OYUNCUYA DA CEZA VERİLMESİ TARAFTARI DEĞİLİM"Trabzonspor karşılaşmasının ardından Caner ve Talisca'nın soyunma odasında yaşadığı tartışmayla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Caner-Talisca konusuyla ilgili olarak zaten sitemizden açıklama yapıldı. Ben de bu açıklamaya katılıyorum. İki futbolcunun yaşadığı bu konu çok abartıldı ve yanlış aktarıldı. 2 futbolcu var ve bu 2 oyuncunun da tek amacı Beşiktaş'ın başarısı. Adrenalinin ve sinir sisteminin en üst olduğu nokta maçın bittiği anlardır. Bu anlarda patlama olabilir. Ben pozitif anlamda bakıyorum. Bu durumun bize katkısı bile olacağını düşünüyorum. Bunu gereksiz şekilde abartıp olmadığı şekilde sundular. Eğer konu dediğim çerçevedeyse ben ceza verilmesinden yana değilim. Konu Beşiktaş'ın başarısıyla ilgili bir tartışmaysa, ceza verilmesine taraftar olmam. Bunun dışında da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın kararı ne olur bilemem" diye konuştu."BİR AN ÖNCE VİDEO HAKEME GEÇİLMELİ"Başkan Fikret Orman'ın Brezilya'ya gitmesinin transferle ilgili olup olmadığı sorulan Çebi, "Transferler gizli olur. Şu anda başkanın Brezilya'ya çok yakın zamanda yapılacak bir transfer için gittiğini sanmıyorum. Başkan ve Metin Albayrak genelde yüz yüze maç izlemeyi tercih ediyorlar. Ama çok yakın bir transfer için böyle bir durum yok" dedi.Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarının sorulması üzerine de, "Dün Kulüpler Birliği toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına girmeden önce arkadaşlarla bir süre sohbet ettik. İlginç olan nokta herkes hakemlerden şikayet ediyor. Sonuç itibariyle şu gerçek ortaya çıkıyor, hakemlerin bilinçli ya da kasıtlı bir yerleri desteklemediği ortada. Ancak şikayet var. Hakemler birer insan ve çok çabuk ve süratle video hakem uygulamasına geçilmesini doğru buluyorum ve destekliyorum. Başakşehir stadında bir maçta denendi ve çok da pozitif sonuçlar alındı. Hakemlerin uğradığı eziyete de günah, kulüplerin uğradığı haksızlığa da günah" açıklamasını yaptı."DÜZENLEME YAPILMADAN SINIRLAMA GETİRİLEMEZ"Yabancı konusuyla ilgili olarak uygulanacak sistemin planlı ve projeli olarak ortaya koyulması gerektiğini ifade eden Çebi, "Türk futbolu adına yapılacaksa, bu kontenjanın yerine ne konulacağının da düşünülmesi lazım. Türkiye'de altyapı düzeltilmeden bu karar alınamaz. Bu plan program içinde bu yapılacaksa yapılır. Altyapıları düzene koymadan, bu işi bir süreye yaymadan bunun düşünülmüş olması, Türk futbolunu büyük zafiyet altında bırakır" diyerek sözlerini noktaladı.(Bozhan Memiş / İHA)