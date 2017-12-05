Çaykur Rizespor 30 puan üzerini hedefliyor

05.12.2017 13:19:15

TFF 1. Lig'de 25 puanla üçüncü sırada yer alan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligin ilk yarısında kalan üç haftada 30 puanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil-mavili takımda göreve Karadeniz ekibi Samsunspor'la oynadıkları maçla başladıklarını, bu hafta da bölgenin başka bir takımı Giresunspor'a rakip olacaklarını belirtti.

Maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Üzülmez, Özgür Çek ve Ümit Kurt'un sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldığını, Lincoln'un ise arka adalesinde çekme olduğunu, takımla çalışamadığını kaydetti.

Üzülmez, ligde 14. haftada Denizlispor karşısında 3-0'ı yakaladıktan sonra kalelerinde 2 gol gördüklerini, 13. haftadaki Eskişehirspor deplasmanında ise 1-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını anımsatarak, bunun kadro yapılanmasındaki eksiklerden kaynaklandığını dile getirdi.

Kadroyu kendisinin yapmadığına değinen Üzülmez, şöyle devam etti:

"Mevcut kadroyu en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sıralamaya baktığınızda kötü bir yerde değiliz ama kalan üç haftada en iyisini yapmamız gerekiyor. Ligde ilk yarıda 30 puanın üzerini hesapladık. Bu yolda emin adımlarla devam ediyoruz. Çaykur Rizespor doğru yoldadır. İlk yarıya kadar maksimum puanları alıp ikinci yarı emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

Son üç haftada 7 puan topladıklarına işaret eden Üzülmez, "Giresunspor deplasmanında da bu takım üzerine düşeni yapacaktır. Zor bir deplasman. Zor maçlarda iyi işler yaptık. Aynı şekilde Giresunspor deplasmanında iyi işler yapmak için çaba harcayacağız." diye konuştu.





- Antrenman





Üzülmez yönetiminde Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Ümit Kurt ve Özgür Çek çalışmaya katılmadı.

Arka adalesinde ağrı bulunan Lincoln ise çalışmayı yarıda bıraktı.