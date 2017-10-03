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Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye: İş işten geçmiş değil

Tartışmalı referandumlu ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani'ye çağrı yaparak 'İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir'dedi.

Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye: İş işten geçmiş değil
03.10.2017 09:47:30

TIMETURK | HABER MEKREZİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör masasında konuşuyor.

İşte Çavuşoğlu'nun açıkalması:

"Barzani'ye bu yanlış adımdan geri dön çağrısı yapan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satrı başları şöyle: İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir. Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerekir."

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