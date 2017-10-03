Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye: İş işten geçmiş değil

03.10.2017 09:47:30

TIMETURK | HABER MEKREZİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör masasında konuşuyor.



İşte Çavuşoğlu'nun açıkalması:



"Barzani'ye bu yanlış adımdan geri dön çağrısı yapan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satrı başları şöyle: İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir. Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerekir."



ayrıntılar geliyor