Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye: İş işten geçmiş değil
Tartışmalı referandumlu ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani'ye çağrı yaparak 'İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir'dedi.
03.10.2017 09:47:30
TIMETURK | HABER MEKREZİ
TIMETURK | HABER MEKREZİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör masasında konuşuyor.
İşte Çavuşoğlu'nun açıkalması:
"Barzani'ye bu yanlış adımdan geri dön çağrısı yapan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satrı başları şöyle: İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir. Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerekir."
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