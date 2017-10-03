Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

03.10.2017 22:04:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Çavuşoğlu, Gabriel ile geçen hafta da bir telefon görüşmesi yapmıştı.

