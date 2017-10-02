Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
02.10.2017 17:00:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çavuşoğlu, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.