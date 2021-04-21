Casper büyük bahar kampanyasını başlattı

Casper Nirvana ve Excalibur notebook modellerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatlarını bahar kampanyası ile başlattı.

Casper Nirvana ve Excalibur notebook modellerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatlarını bahar kampanyası ile başlattı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojik ve dijital çözümleri en yüksek ve ulaşabilir düzeyde yaşamak isteyen tüm kullanıcılar için birçok seçenek sunan şirket, bahar ayı için seçili laptop modellerini indirimlerle teknoloji severlerle buluşturuyor.

Bu çerçevede Nirvana ve Excalibur notebook modellerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatı tüketiciyi bekliyor.

Kampanya kapsamında, Nirvana S500, C350, X400 ve X500 modelleri Excalibur G770 ürünleri bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.