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Çarşaflı vatandaşlara hakaret eden kadına hapis cezası

Beyoğlu’nda çarşaf elbisesiyle dolaşan kızlara hakaret eden Emel C., kendisine açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

2022-10-18 14:36:45

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Mart 2021 tarihinde çarşaf giyen üç genç kıza 'hakaret' suçuyla yargılanan 79 yaşındaki Emel C.'nin, ikinci duruşması görüldü.

Yaşanan olayla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. İle 16 yaşındaki Amine H., yanlarına gelen kadının, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz, siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti, namazınızı kılın pis Araplar." dediğini belirterek, şikayetçi oldu.

İkinci duruşma görüldü

İkinci duruşma, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Tutuksuz sanık Emel C. duruşmaya katıldı.

Şüpheli ceza aldı

Şikayetçiler Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı, sanık Emel C. 'Hakaret' suçundan beraatini, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.

"Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım"

Sanık Emel C. ise savunmasında, "Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım, hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

4 ay 15 gün hapis cezası

Sanığın eyleminin 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçu kapsamında olduğu değerlendirilerek, suçun işleniş biçimi ve sanığın şahsı ve sosyal hali de nazara alınarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

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