DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çocuklar için güvenli internet nasıl sağlanır?
Kolay kek tarifleri
Sadık Gültekin: Bu yıl üniversiteler boş kalır
Aracınızın içini böyle temizleyebilirsiniz
Türkiye yerli ve yabancı turistleri 'kamp'laştırıyor
'Orman yangınlarının kontrol altına alınması için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu'
Ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir?
ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Bakan Elvan açıkladı: Koronavirüs nedeniyle uygulanan KDV'de indirim süresi uzatıldı
Taliban saldırılarının artması Afgan hükümetini varoluş kriziyle karşı karşıya bıraktı
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Motor yağı değişmezse ne olur!
Türkiye’de günlük koronavirüs bilançosu: 22 bin 161 yeni vaka, 60 ölüm
'İran'la müzakereler sonsuza kadar devam etmeyecek'
Erdoğan: Yangınların söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

Canlı yayında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi

TVNET canlı yayınında moderatör Duygu Öztürk'ün yaslandığı masanın devrilmesi sonucu hem stüdyodaki konuklar hem de ekran başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Talihsiz kaza sonucu neye uğradığını şaşıran Öztürk, çareyi reklam arasına gitmekte buldu.

2021-07-29 20:58:47
Marmaris de yanıyor!

Marmaris de yanıyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangına, 1 helikopker, 7 arazöz, su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Marmaris'te geçen 27 Haziran'da, enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanı küle çeviren yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Manavgatlı çiftçinin feryadı: 'Ölürsem bunu izleyin'

Manavgatlı çiftçinin feryadı: 'Ölürsem bunu izleyin'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden beri devam eden yangında, hayvanları ile alevlerin arasında kalan bir çiftçinin feryadı yürekleri dağladı. İsmi henüz öğrenilemeyen çiftçinin gözyaşları içerisinde çaresiz kalarak alevlerin arasında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken, “Allah’ım yardım et, yardım et, ölürsem bunu izleyin” dediği anlar kameraya yansıdı.
Bir yangın da Kilis'te

Bir yangın da Kilis'te

Kilis’in Demirciler mevkisinde orman yangını çıktı.
Beyoğlu; dünürlerini vurduğu anlar kamerada

Beyoğlu; dünürlerini vurduğu anlar kamerada

Beyoğlu Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş