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Canlı yayında sunucu ile konuk arasında ''ekmek'' tartışması!

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın canlı yayında söylediği sözler sunucu Afşin Yudakul’un tepkisine neden oldu.

2022-11-08 14:21:43

Habertürk yayınından Afşin Yurdakul'un konuğu olan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor' dedi.

Kolivar'ın bu sözleri üzerine sunucu Afşin Yurdakul, 'Allah aşkına ne alakası var?' diyerek tepki gösterdi.

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