Cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar
İtfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
İtfaiye cankurtaran botuna eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
MSB'den '10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.'
'Tosuncuk'un 'teslim' videosu
Kurucu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Mehmet Aydın’ın avukatı Şehmus Uluç, 'Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz' dedi.
Müsilaj, 55 metre derinlikte insansız su altı aracıyla görüntülendi
55 metrede parça parça müsilaja rastlandıYTÜ de müsilaj hakkında yürüttüğü disiplinlerarası araştırma projesinde, YTÜ Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren Lenta Marine-İnsansız Su Altı Sistemleri firmasından gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve mekatronik mühendisliği öğrencileri Enes Gazi Korkmaz, Özkan Efeoğlu, Göktürk Çelik, Umut Baranöz, Elif Terzioğlu ve Barış Parlak'ın geliştirdikleri 'Arat İnsansız Su Altı Aracı'ndan su altı görüntüleme ve numune alımı konularında destek alıyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin Darıca ilçesinde insansız su altı aracı ile dalış gerçekleştiren ekip, müsilajın derinlerdeki varlığını gözlemledi.