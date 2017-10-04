Çankırı'nın yüreği iki kez yandı

04.10.2017 19:59:04

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 2'sinin acı haberi memleketleri Çankırı'ya ulaştı.Hakkari'de şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in memleketi Çankırı'daki evlerine ateş düştü.GÖKHAN TOPAL'IN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜPiyade Uzman Çavuş Gökhan Topal'ın şehit olduğu haberi, Çankırı'nın Orta ilçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askeri erkan tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal'ın Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesi Özlü köyüne geldi. Şehit Topal'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatıldı.OLCAY ÇELİK'İN YAKINLARI ANKARA'DA FENALIK GEÇİRDİAynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in ise Yapraklı ilçesi Yüklü köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit Çelik'in ailesi şehit haberini Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundukları evde aldı. Haberi alan baba Muammer Çelik fenalık geçirerek Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit babası müdahale sonrası Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları tarafından Çankırı'nın Yapraklı ilçesine getirildi.(Hilmi Çelikel /İHA)