Çankırı'daki trafik kazası

01.10.2017 01:54:58

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 özel harekat polisinden biri hayatını kaybetti.

Mehmet Sarman idaresindeki 34 UH 9874 plakalı otomobilin Tuz Mağarası yolu Esentepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildiği kazada yaralanan Osman Gürbüz kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Mesut Atma, Oğuzhan Güzel ve Osman Gürbüz yaralanmış, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



Sürücü Sarman ve beraberindekilerin özel harekat polisi oldukları ve bir arkadaşlarının düğün törenine katılmak üzere gittikleri Çankırı'dan görev yerleri olan Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilmişti.