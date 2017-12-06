Canikli, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı ile görüştü

06.12.2017 15:08:20

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rrustem Berisha ile görüştü.

Canikli, Berisha'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Berisha'nın şeref defterini imzalamasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

Bakan Canikli ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Berisha ikili görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşme öncesi konuşan Canikli, Berisha'yı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Canikli, iki ülke halklarının yakın muhabbetinin olduğunu belirtti.

Canikli, Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından her türlü desteği verdiklerini ve buna devam edeceklerini dile getirerek, "Türkiye'nin tüm kapıları Kosova'ya açıktır." diye konuştu.